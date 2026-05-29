Карпин заявил, что его расстроило отсутствие Салаха у сборной Египта - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
00:26 29.05.2026 (обновлено: 01:02 29.05.2026)
Карпин заявил, что его расстроило отсутствие Салаха у сборной Египта

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил разочарование отсутствием Мохамеда Салаха в заявке команды Египта на товарищеский матч.
  • Сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1.
  • Карпин отметил достойное общее впечатление от уровня игры сборной России, несмотря на поражение.
КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что его расстроило отсутствие покинувшего "Ливерпуль" форварда Мохамеда Салаха в заявке команды Египта на товарищеский матч.
Сборная России в четверг в Каире уступила команде Египта со счетом 0:1. Капитан хозяев Салах не был включен в заявку. В стартовом составе египтян вышел нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш.
"Да. Хотелось, чтобы Салах сыграл, а не только Мармуш", - сказал Карпин на пресс-конференции.
"Кем доволен, кем недоволен - скажу футболистам. Понравилось или не понравилось - вы оценивайте. Общее впечатление по нашему уровню достойное. Было понятно, что это самый сильный или один из самых сильных соперников за последнее время. Игра показала, что на этом уровне многие игроки - не могу сказать все, так как у всех бывают хорошие и плохие дни, - смотрелись достойно. Некоторые футболисты выглядели прилично", - отметил главный тренер.
Сборная Египта примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда вошла в группу G, где сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
