Карпин заявил, что его расстроило отсутствие Салаха у сборной Египта

КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что его расстроило отсутствие покинувшего "Ливерпуль" форварда Мохамеда Салаха в заявке команды Египта на товарищеский матч.
Сборная России в четверг в Каире уступила команде Египта со счетом 0:1. Капитан хозяев Салах не был включен в заявку. В стартовом составе египтян вышел нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш.
"Да. Хотелось, чтобы Салах сыграл, а не только Мармуш", - сказал Карпин на пресс-конференции.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
65’ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)
"Кем доволен, кем недоволен - скажу футболистам. Понравилось или не понравилось - вы оценивайте. Общее впечатление по нашему уровню достойное. Было понятно, что это самый сильный или один из самых сильных соперников за последнее время. Игра показала, что на этом уровне многие игроки - не могу сказать все, так как у всех бывают хорошие и плохие дни, - смотрелись достойно. Некоторые футболисты выглядели прилично", - отметил главный тренер.
Сборная Египта примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда вошла в группу G, где сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.