Путин рассказал о доле инвестиций российского капитала в Армении

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Доля инвестиций российского капитала в Армении составляет больше 86%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также он принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.