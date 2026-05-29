Путин рассказал о доле инвестиций российского капитала в Армении - РИА Новости, 29.05.2026
20:08 29.05.2026
Путин рассказал о доле инвестиций российского капитала в Армении

Путин: доля инвестиций российского капитала в Армении выше 86%

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что доля инвестиций российского капитала в Армении составляет больше 86%.
  • По данным банка ЕврАзЭс, накопленные инвестиции в Армению составляют 4,9 миллиарда долларов, из них 86% — российского происхождения.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Доля инвестиций российского капитала в Армении составляет больше 86%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также он принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
"Теперь активное инвестирование: по данным банка ЕврАзЭс, накопленные инвестиции в Армению - 4,9 миллиарда долларов, из них 86% - российского происхождения. Это без учета капиталов российского происхождения, то есть не впрямую из России", - сказал Путин журналистам.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
ЭкономикаАрменияРоссияКазахстанВладимир ПутинНикол ПашинянЮрий УшаковЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
