Путин переадресовал Еревану вопрос, как долго можно сидеть на двух стульях

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переадресовал Еревану вопрос о том, как долго можно сидеть на двух стульях.
Президента спросили, как долго Армения сможет сидеть на двух стульях, если начнет затягивать проведение референдума.
"Спросите у тех, кто пытается это делать", - ответил Путин.
Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.