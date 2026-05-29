20:03 29.05.2026 (обновлено: 20:04 29.05.2026)
Путин переадресовал Еревану вопрос, как долго можно сидеть на двух стульях

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин призвал Армению как можно скорее провести референдум о будущем в ЕАЭС или ЕС.
  • Он отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) невозможно.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переадресовал Еревану вопрос о том, как долго можно сидеть на двух стульях.
Глава государства в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан сказал журналистам, что Россия просит провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС как можно скорее.
Президента спросили, как долго Армения сможет сидеть на двух стульях, если начнет затягивать проведение референдума.
"Спросите у тех, кто пытается это делать", - ответил Путин.
Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.
РоссияАрменияЕреванВладимир ПутинНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвросоюзВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
