Главный гость ПМЭФ будет из стран-наблюдателей ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
20:01 29.05.2026
Главный гость ПМЭФ будет из стран-наблюдателей ЕАЭС, заявил Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
  • Главный гость ПМЭФ-2026 будет из числа стран-наблюдателей ЕАЭС.
  • Президент России Владимир Путин сообщил, что страны-участницы ЕАЭС будут представлены на форуме большими делегациями.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Главный гость ПМЭФ-2026 будет из числа стран-наблюдателей ЕАЭС, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом.
"По поводу участия наших партнеров по ЕврАзЭс - они каждый год приезжают на это мероприятие в Петербург на экономический форум, и в этом году будут большие делегации. Будет и главный гость, он как раз из числа стран наблюдателей ЕврАзЭс", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Вчера, 19:49
 
