Главный гость ПМЭФ будет из стран-наблюдателей ЕАЭС, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный гость ПМЭФ-2026 будет из числа стран-наблюдателей ЕАЭС.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что страны-участницы ЕАЭС будут представлены на форуме большими делегациями.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Главный гость ПМЭФ-2026 будет из числа стран-наблюдателей ЕАЭС, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом.
"По поводу участия наших партнеров по ЕврАзЭс - они каждый год приезжают на это мероприятие в Петербург на экономический форум, и в этом году будут большие делегации. Будет и главный гость, он как раз из числа стран наблюдателей ЕврАзЭс", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.