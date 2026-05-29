Путин: цены на энергоносители для Армении при выходе из ЕАЭС повысятся

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Повышение цен на российские энергоносители в случае выхода Армении из ЕАЭС обойдется ей в 14% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении", - сказал Путин журналистам.
"Много это, мало – это другой вопрос. Но все-таки, все это надо взвесить, посмотреть", - добавил он.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.