Путин рассказал, почему Москве выгодно сотрудничать с Астаной в сфере атома
19:59 29.05.2026
Путин рассказал, почему Москве выгодно сотрудничать с Астаной в сфере атома

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Астаны в сфере атомной энергетики выгодно России, так как Казахстан — одна из стран с крупнейшими месторождениями урана.
  • В Астане подписано соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Астаны в сфере атомной энергетики выгодно России еще и потому, что Казахстан - одна из стран с крупнейшими месторождениями урана, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
Соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане было подписано в четверг в Астане в рамках государственного визита Путина в Казахстан.
"Для России это еще и выгодно потому, что у нас с Казахстаном долгосрочное сотрудничество в области уранового сырья. Для нас это выгодно потому, что Казахстан является одной из крупнейших стран, в которой находятся крупнейшие месторождения. Для Казахстана это тоже выгодно, потому что логистика совсем близко", - сообщил Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. В состав АЭС войдут два энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200. По итогам всенародного конкурса первую в Казахстане АЭС было решено назвать "Балхаш" - по месту расположения на побережье одноименного озера.
Визит Путина в Казахстан — 2026КазахстанАстанаВладимир ПутинРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
