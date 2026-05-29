Требования для Армении при выходе из ЕАЭС должны быть четкими, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости четкого обсуждения требований, которые возникнут для Армении в случае ее выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- Путин отметил, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, чтобы обеспечить возможность "мягкого и интеллигентного развода".
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Все должны четко и по-честному говорить о требованиях, которые неизбежно возникнут для Армении в случае ее выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые приняты объединением, заявил президент России Владимир Путин.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.