Путин назвал западные СМИ средствами массового одурачивания

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "средствами массового одурачивания" западные СМИ, умолчавшие об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Ни слова вообще, просто ни одного слова (в западных СМИ - ред.) о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто этого не существует. Что это такое? Это средства массовой информации? Нет, это средства массового одурачивания", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.