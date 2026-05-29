Рейтинг@Mail.ru
Россия уже вложила средства в Армению, в отличие от Европы, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 29.05.2026
Россия уже вложила средства в Армению, в отличие от Европы, заявил Путин

Путин: ЕС обещает когда-нибудь инвестировать в Армению, а РФ уже вложилась

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Европа обещает инвестировать в Армению 2,5 миллиарда евро.
  • Накопленные инвестиции в Армению составили 4,9 миллиарда долларов, из них как минимум 86 процентов — российского происхождения.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Европа обещает когда-нибудь инвестировать в Армению 2,5 миллиарда евро, а Россия уже вложила в страну значительные средства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Выход Армении из ЕАЭС свернет интеграционную работу с Россией, заявил Путин
Вчера, 19:14
Глава государства отметил, что, по данным банка ЕАЭС, накопленные инвестиции в Армению составили 4,9 миллиарда долларов, из них как минимум 86% - российского происхождения.
"После встречи с Ереване европартнеры пообещали инвестировать 2,5 миллиарда евро. Как инвестировать, когда инвестировать - это еще надо посмотреть. Но 2,5 (миллиарда евро - ред.) - это все-таки меньше, чем 4,9 (миллиарда долларов - ред.), и плюс еще непрямые инвестиции фактически тоже российского капитала", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Путин о том, что потеряет Армения, если выйдет из ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Путин рассказал, что будет если Армения выйдет из ЕАЭС
Вчера, 19:04
 
ЭкономикаРоссияЕвропаАрменияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала