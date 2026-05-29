Россия уже вложила средства в Армению, в отличие от Европы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Европа обещает когда-нибудь инвестировать в Армению 2,5 миллиарда евро, а Россия уже вложила в страну значительные средства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане.
Глава государства отметил, что, по данным банка ЕАЭС, накопленные инвестиции в Армению составили 4,9 миллиарда долларов, из них как минимум 86% - российского происхождения.
"После встречи с Ереване европартнеры пообещали инвестировать 2,5 миллиарда евро. Как инвестировать, когда инвестировать - это еще надо посмотреть. Но 2,5 (миллиарда евро - ред.) - это все-таки меньше, чем 4,9 (миллиарда долларов - ред.), и плюс еще непрямые инвестиции фактически тоже российского капитала", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.