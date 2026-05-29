19:13 29.05.2026 (обновлено: 19:43 29.05.2026)
Лидеры ЕАЭС договорились встретиться в декабре в Петербурге, заявил Путин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры ЕАЭС договорились о традиционной встрече в Санкт-Петербурге в декабре, заявил Владимир Путин.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС договорились, что в декабре традиционно встретятся в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы договаривались, что мы традиционно, если ничего не помешает, в декабре встретимся в Петербурге" - сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос.
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.
ЕАЭС был создан 12 лет назад. За время его существования совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 до 3,01 триллиона долларов, объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами - на 72%. Кроме того, по итогам 2025 года ВВП объединения вырос на 1,7%.
