Лидеры ЕАЭС договорились встретиться в декабре в Петербурге, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС договорились, что в декабре традиционно встретятся в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы договаривались, что мы традиционно, если ничего не помешает, в декабре встретимся в Петербурге" - сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос.
ЕАЭС был создан 12 лет назад. За время его существования совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 до 3,01 триллиона долларов, объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами - на 72%. Кроме того, по итогам 2025 года ВВП объединения вырос на 1,7%.