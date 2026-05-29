Путин рассказал о преимуществах для Армении от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 29.05.2026
19:01 29.05.2026 (обновлено: 19:08 29.05.2026)
Путин рассказал о преимуществах для Армении от сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что низкие цены на энергоносители для Армении не являются единственным преимуществом от сотрудничества с Россией.
  • Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Низкие цены на энергоносители для Армении не являются единственным преимуществом от сотрудничества с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Низкие цены на энергоносители: 600 там евро в Европе и 150 с небольшим - несравнимая величина. Все всегда говорят: "А вот, энергоносители" - это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество", - сказал российский лидер в рамках пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
