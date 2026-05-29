Решение Еревана по сближению с ЕС не испортят связи России и Армении

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Любые экономические решения Еревана по сближению с ЕС не испортят гуманитарные связи России и Армении, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"Я Николу Воваевичу (Пашиняну, премьер-министру Армении - ред.) говорил - он подтвердит это - я ему сказал: "Какие бы решения ни были, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей, но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях, все нужно посчитать, внимательно посмотреть и принять решение", - сказал российский лидер журналистам на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.