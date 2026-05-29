Все, что хорошо для армян, приемлемо для России, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Все, что хорошо для армян, приемлемо для России, заявил президент России Владимир Путин.
"Я (премьеру Армении - ред.) Николу Воваевичу (Пашиняну - ред.) говорил - он подтвердит это - я ему сказал: "Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас сейчас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет", - сказал российский лидер журналистам.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.