Путин оценил переговоры с Казахстаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что Россия довольна итогами переговоров с Казахстаном.

Он отметил, что были обозначены семь базовых направлений сотрудничества, включая гуманитарные связи.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия довольна итогами переговоров с Казахстаном, заявил президент России Владимир Путин.

Путин находится в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС , который прошел в Астане

"Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто", - сказал Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.

Он отметил, что были обозначены приоритетные направления сотрудничества по всем важнейшим направлениям и самое главное - семь базовых направлений сотрудничества. Президент считает, что, возможно, ведущую роль здесь играет сотрудничество в области гуманитарных связей. Сохранение близких, добрососедских отношений между двумя государствами и их гражданами, по мнению президента, имеет первостепенное значение, потому что это создает очень важный уровень доверия в современных условиях и на длительную историческую перспективу.

"Мы, как вы знаете, дали старт новому образовательному проекту по поиску и подготовке одаренных детей. На примере и с помощью "Сириуса" будем делать в Казахстане", - рассказал президент.