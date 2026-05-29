Россия готова провести расследование падения дрона в Румынии, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2026
18:48 29.05.2026 (обновлено: 18:55 29.05.2026)
Россия готова провести расследование падения дрона в Румынии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проведет объективное расследование и даст оценку инциденту с упавшим в Румынии дроном, если ей передадут объективные данные.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если нам передадут какие-то объективные данные - как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы - пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло", - сказал он в рамках пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
