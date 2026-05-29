18:45 29.05.2026 (обновлено: 18:53 29.05.2026)
Путин: до экспертизы неизвестно, кому принадлежит упавший в Румынии дрон

  • Владимир Путин заявил, что принадлежность дрона, упавшего в Румынии, нельзя определить до проведения экспертизы.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Никто не может сказать о принадлежности дрона, упавшего в Румынии, пока не проведена экспертиза, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом.
"Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата", - сказал Путин журналистам.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
РумынияВладимир ПутинРоссияНикушор ДанВизит Путина в Казахстан — 2026В мире
 
 
