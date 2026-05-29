Макроэкономические показатели стран ЕАЭС говорят сами за себя, заявил Путин

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Устойчивая позитивная динамика макроэкономических показателей стран ЕАЭС говорит сама за себя, заявил президент России Владимир Путин.
"Устойчивый и позитивный характер носит динамика ключевых макроэкономических показателей нашей пятерки. И это говорит само за себя", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Как отметил российский лидер, суммарный объем промышленного производства в Евразийском союзе увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство - на 4,6%, строительство - на 4,2%.