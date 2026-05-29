Круг преференциальных партнеров ЕАЭС расширяется, заявил Путин

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Круг преференциальных партнеров ЕАЭС из года в год расширяется, заявил президент России Владимир Путин.

"Со своей стороны ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями, и круг преференциальных партнеров пятерки из года в год полномерно расширяется", - сказал глава государства в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета.