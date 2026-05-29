Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате в Астане.
- К заседанию подключились представители государств-наблюдателей: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
- Ожидается обсуждение выполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и итогов 20-летней деятельности Евразийского банка развития.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
После заседания ВЕЭС в узком составе встреча продолжилась в расширенном формате. К ней подключились представители государств-наблюдателей - президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
Нынешнее заседание ВЕЭС - первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования ЕАЭС. В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.
Евразийский экономический союз был создан 12 лет назад. За время существования ЕАЭС совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 до 3,01 триллиона долларов, объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами - на 72%. Кроме того, по итогам 2025 года ВВП объединения вырос на 1,7%.