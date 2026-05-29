Рейтинг@Mail.ru
Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 29.05.2026
Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС

Путин принимает участие в расширенном заседании ВЕЭС в Астане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате в Астане.
  • К заседанию подключились представители государств-наблюдателей: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
  • Ожидается обсуждение выполнения стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и итогов 20-летней деятельности Евразийского банка развития.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Казахстан в среду с государственным визитом. В пятницу российский лидер участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС.
Рукопожатие Путина и вице-премьера Армении Григоряна на площадке саммита ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Путин пожал руку Григоряну на церемонии приветствия саммита ЕАЭС
Вчера, 11:08
После заседания ВЕЭС в узком составе встреча продолжилась в расширенном формате. К ней подключились представители государств-наблюдателей - президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
Нынешнее заседание ВЕЭС - первое в текущем году и 26-е с момента начала функционирования ЕАЭС. В ходе заседания лидеры заслушают несколько докладов, в том числе о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также в рамках международной повестки ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения свободной торговле и с Сербией - о внесении изменений в соглашение о зоне свободной торговли.
Евразийский экономический союз был создан 12 лет назад. За время существования ЕАЭС совокупный ВВП стран союза вырос с 1,6 до 3,01 триллиона долларов, объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами - на 72%. Кроме того, по итогам 2025 года ВВП объединения вырос на 1,7%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Путин и Лукашенко обсудили тему Армении на встрече лидеров ЕАЭС
Вчера, 10:25
 
В миреКазахстанУзбекистанВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВЕЭСВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала