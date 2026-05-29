Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
10:18 29.05.2026
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 73,7% россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путину доверяют 73,7% россиян, 67,5% — одобряют его работу.
  • На выборах в Госдуму 32,7% респондентов проголосовали бы за "Единую Россию".
  • Деятельность правительства позитивно оценивают 39,2% опрошенных.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 73,7% граждан РФ, 67,5% одобряют его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Большинство (73,7%) россиян доверяют президенту РФ, 20,6% ответили, что не доверяют Путину. Кроме того, 67,5% респондентов в целом одобряют деятельность главы государства, 20,9% выразили противоположное мнение.
Россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье в стране состоятся выборы в Государственную Думу. На вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, 32,7% назвали "Единую Россию", 11,5% - партию "Новые люди", 10,9% - КПРФ, 8,5% - ЛДПР, 5,7% - "Справедливую Россию". Еще 8% опрошенных назвали не парламентские партии.
Работу российского правительства одобряют 39,2% опрошенных, не одобряют - 26,7%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 53,1% респондентов, 23,1% сказали, что не доверяют ему.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18-24 мая 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.
