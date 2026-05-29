РЖД возобновят пассажирское сообщение между Москвой и Душанбе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РЖД заявили о восстановлении прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Душанбе, остановленного из-за пандемии COVID-19 в 2020 году.
"Пассажирский поезд № 423/424 Душанбе — Москва формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон" будет курсировать один раз в две недели", — говорится в релизе.
Начиная с 21 июня поезд будет выезжать из столицы Таджикистана по воскресеньям в 3:25 по местному времени. Прибывать на Павелецкий вокзал в Москве он будет по средам в 22:08 мск.
С Павелецкого вокзала поезд будет отправляться начиная с 25 июня по четвергам в 6:05. В Душанбе он будет приходить в понедельникам в 2:48. Время в пути составит около четырех суток.
Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России с остановками в Бухаре, Нукусе, Кунграте, Кандыагаше, Актобе, Илецке, Оренбурге, Самаре, Сызрани, Пензе, Ряжске и других населенных пунктах. В составе плацкартные и купейные вагоны.
Купить билеты за 45 суток до отправления можно будет на сайте РЖД, в мобильном приложении и кассах. На поезд из Душанбе они уже продаются, из Москвы продажа откроется в ближайшее время.
Сейчас между Россией и Таджикистаном курсируют три поезда формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон", каждый — один раз в неделю: № 319/320 Куляб — Волжский, № 329/330 Душанбе — Волжский, № 359/360 Худжант — Волжский.