Путин не стал раскрывать детали своего выступления на ПМЭФ - РИА Новости, 29.05.2026
19:49 29.05.2026
Путин не стал раскрывать детали своего выступления на ПМЭФ

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не стал раскрывать детали своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, объяснив, что тогда будет "неинтересно слушать".
Путин после завершения программы государственного визита в Казахстан отвечает на вопросы представителей СМИ. Один из вопросов журналистов касался программной речи президента на предстоящем ПМЭФ.
"Что касается части вашего вопроса, касающегося субстантивного наполнения, содержания (речи на ПМЭФ, - ред.), то давайте сейчас говорить об этом не будем, а то вы сами не приедете, вам все заранее будет ясно, неинтересно слушать", - сказал Путин, отвечая на вопрос о темах своего выступления на ПМЭФ.
