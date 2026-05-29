21:02 29.05.2026 (обновлено: 23:32 29.05.2026)
Песков назвал беспрецедентной ситуацию с планами Армении по ЕАЭС и ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию с членством Армении в ЕАЭС и ее планами по вступлению в Евросоюз.
  • Армения приняла закон о намерении вступить в Евросоюз, хотя членство в ЕС нормативно противоречит статусу члена ЕАЭС.
  • Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию с членством Армении в ЕАЭС и ее планами по вступлению в Евросоюз.
Армения заявила о том, что ориентируется на членство в ЕС, и приняла соответствующий закон, напомнил Песков. Однако членство в ЕС нормативно противоречит статусу члена ЕАЭС, это угрожает интеграции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
"Ситуация действительно беспрецедентная. Армения говорит о том, что будет на этот счет референдум, но, с другой стороны, закон принимался без референдума. Много противоречий в этой ситуации. Но каждая страна имеет право на суверенный выбор. И все с уважением относятся к праву Армении. Но это не может быть за счет других государств, потому что все-таки членство в ЕАЭС дает очень много дивидендов для стран-участниц", - сказал Песков "Номад ТВ".
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли заявление по республике.
