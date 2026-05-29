Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большинство россиян (73%) положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, 73% доверяют главе государства, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
Вчера, 10:18
Согласно результатам опроса, почти половина граждан РФ (46%) уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 34% россиян скорее недовольны работой кабмина. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 51% граждан, 16% придерживаются противоположного мнения.
Россиянам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Четверо из десяти (36%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 22-24 мая 2026 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Погрешность не превышает 3,6%.