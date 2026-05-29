Призера чемпионата России по тайскому боксу обвинили в создании ОПГ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Призер чемпионата России по тайскому боксу Салим Аминов стал фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества (ОПГ) и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, Аминов, а также еще двое задержанных, включая прыгуна в длину Султанбега Гаджибутаева, находятся под стражей в СИЗО.
Аминов неоднократно входил в тройку призеров всероссийских соревнований, в 2022 году выиграл чемпионат СКФО по тайскому боксу.