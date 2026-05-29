Сборные БиГ и Северной Македонии сыграли вничью в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
23:30 29.05.2026

Сборные БиГ и Северной Македонии сыграли вничью в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Боснии и Герцеговины по футболу сыграла вничью 0:0 с командой Северной Македонии в товарищеском матче.
  • Сборная Боснии и Герцеговины 6 июня проведет товарищеский матч против команды Панамы, а на чемпионате мира в группе B сыграет с командами Канады, Катара и Швейцарии.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сборная Боснии и Герцеговины по футболу сыграла вничью с командой Северной Македонии в товарищеском матче.
Встреча в Сараево завершилась со счетом 0:0.
Сборная Боснии и Герцеговины 6 июня проведет товарищеский матч против команды Панамы. На предстоящем чемпионате мира в группе B боснийцы сыграют с командами Канады, Катара и Швейцарии.
Сборная Северной Македонии, которая не квалифицировалась на чемпионат мира, сыграет 1 июня с командой Турции.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
