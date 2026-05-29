Цены на жилье и авиабилеты в Будапешт взлетели перед финалом ЛЧ

БУДАПЕШТ, 29 мая - РИА Новости. Цены на аренду жилья в Будапеште во время проведения финала Лиги чемпионов выросли до шокирующих тысяч евро за комнату или студию, авиабилеты подорожали в 15 раз, выяснило РИА Новости, изучив данные сервисов по бронированию.

Так, цена за комнату на две ночи с пятницы по воскресенье в туристическом "еврейском квартале", знаменитом своими барами и ночной жизнью, может достигать 4000 евро, а средняя цена превышает тысячу евро. За двухкомнатную небольшую квартиру в этом районе просят уже 7000 евро. Цена на трехкомнатную квартиру в историческом центре Будапешта доходит до 9000 евро.

Даже койка-места в хостелах стоят по 250-350 евро за ночь, хотя уже в начале июня их можно забронировать за 20-40 евро. Номер в гостинице, который в обычные выходные обходился в 70-100 евро за ночь, сейчас стоит около 1500 евро. В целом, цены на жилье в ближайшие выходные в Будапеште выросли в 10-18 раз, сразу превратив венгерскую столицу в самый дорогой город Европы

Цены на авиабилеты тоже заметно выросли. Так, венгерский лоукостер WizzAir, удвоивший количество рейсов между Лондоном и Будапештом, поднял цены в 15-20 раз - с 40-50 евро до 800. Другой лоукостер, EasyJet , возит на финал за 1000 евро. Цены на RyanAir достигают 1500 евро за рейсы туда-обратно. Фанаты "Арсенала" рассматривают даже варианты добираться из Лондона в Будапешт автобусом двое суток.

Аэропорт Будапешта ожидает до 800 рейсов в день финала, накануне и после. Прогнозируется увеличение пассажиропотока на выходных до 60%.

Такой взрывной рост цен на жилье в Будапеште и авиабилеты до него коррелирует с ценами на сам матч. По официальной информации UEFA, есть четыре вида билетов на стадион, за 70, 180, 650 и 950 евро. На деле же цена за распределенные лотерейным методом среди болельщиков билеты у перекупщиков стартует от 2000 евро, а в среднем составляет 9-10 тысяч евро.

Болельщики с середины мая, когда стали известны участники финала, фиксируют, что "99% жилья в Будапеште на дату финала раскуплено", при этом цены называют "ужасными", "безумными", "сорвавшимися с цепи" и "улетевшими в космос". Ругаясь на то, что "хозяева жилья дерут деньги с туристов", они обсуждают варианты "тусоваться всю ночь", "спать в машине" или "провести ночь без сна, приехав утром в день финала и уехав сразу после матча".