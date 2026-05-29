Колосков поблагодарил футболистов сборной за игру в матче с Египтом
12:27 29.05.2026
Колосков поблагодарил футболистов сборной за игру в матче с Египтом

Колосков: спасибо футболистам сборной, что старались вытащить матч с египтянами

Футбол. Товарищеский матч Египет - Россия
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил благодарность игрокам сборной России за старания в матче с Египтом.
  • Сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1.
  • По словам Колоскова, игроки сборной России старались переломить ход встречи, но им не хватало сил и скорости.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что благодарен игрокам сборной России за то, что в матче с командой Египта, несмотря на видимую усталость, они через силу старались переломить ход встречи.
Сборная России в четверг в Каире уступила со счетом 0:1 команде Египта.
"Радости от этого матча, к сожалению, у меня лично не было. Обычно получаешь удовольствие от контроля за мячом, индивидуальных действий, голевых моментов, удачных игр наших дебютантов. Вчера этого ничего не было, к сожалению. Египет в целом владел преимуществом, хороший контроль мяча. Наши пытались пойти в прессинг, но не хватало сил, было видно, что ребята уже подустали. Но они большие молодцы. Видно было, что они через силу и через не могу старались вытащить эту игру, смело вступали в единоборства, не отлынивали. За это им, конечно, спасибо. Но поскольку скорости не хватало, за всю игру только один момент и был", - сказал Колосков.
Сборная Египта примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда вошла в группу G, где сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
Российская сборная проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
