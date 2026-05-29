Исхаков продлил контракт с клубом КХЛ "Металлург"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нападающий Руслан Исхаков продлил соглашение с магнитогорским "Металлургом", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона-2027/28.
В прошедшем сезоне он набрал с учетом регулярного чемпионата и плей-офф 46 очков (18 голов + 28 передач) в 80 матчах. Помимо "Металлурга" он выступал в России за ЦСКА, а также за финский ТПС, немецкий "Адлер Мангейм" и американский "Нью-Йорк Айлендерс". На его счету по одному матчу в "регулярке" и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).