В ЦСКА заявили, что лично заинтересованы в возвращении Замулы в Россию

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с РИА Новости заявил, что лично заинтересован в возвращении защитника Егора Замулы в Россию.
Ранее ЦСКА получил права на Замулу в результате обмена с нижегородским "Торпедо". Московская команда отдала взамен права на нападающего Георгия Меркулова и денежную компенсацию .
"Я лично заинтересован в том, чтобы Егор стал игроком ЦСКА. Это мое желание - вернуть Замулу в Россию. Игорь Никитин с удовольствием поддержал это желание", - сказал Есмантович.
Замуле 26 лет, в январе защитник подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" на один сезон. Всего россиянин сыграл 188 матчей и набрал 43 (8 голов + 35 передач) очка в НХЛ в составе клубов "Филадельфия Флайерз" и "Коламбус". Также на его счету серебряная медаль молодежного чемпионата мира 2020 года.