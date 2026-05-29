Президент ЦСКА: полностью доверяем Никитину, несмотря на результат

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с РИА Новости назвал плохим результат, который показали "красно-синие" в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но отметил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды Игорю Никитину, с которым летом 2025 года был подписан пятилетний контракт.

"У нас полное доверие в отношении Игоря Валерьевича. Ничего другого мы и не планировали с точки зрения его работы. Вся наша философия для победы и для коллектива полностью заложены, все идет по плану", - добавил Есмантович.