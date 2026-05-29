Рейтинг@Mail.ru
Президент ЦСКА: полностью доверяем Никитину, несмотря на результат - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:08 29.05.2026 (обновлено: 15:10 29.05.2026)
Президент ЦСКА: полностью доверяем Никитину, несмотря на результат

Есмантович: ЦСКА полностью доверяет Никитину, несмотря на плохой результат в КХЛ

© официальный сайт ПХК ЦСКАПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович
Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© официальный сайт ПХК ЦСКА
Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Есмантович назвал плохим результат ЦСКА в сезоне-2025/26 КХЛ.
  • ЦСКА дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где в серии проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1–4.
  • Руководство ЦСКА полностью доверяет главному тренеру Игорю Никитину.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент ЦСКА Игорь Есмантович в разговоре с РИА Новости назвал плохим результат, который показали "красно-синие" в сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но отметил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды Игорю Никитину, с которым летом 2025 года был подписан пятилетний контракт.
ЦСКА в сезоне-2025/26 КХЛ дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где в пяти матчах серии проиграл омскому "Авангарду" (1-4).
"Сражались и боролись в этом сезоне. У нас появилась новая стратегия детской спортивной школы. Мы изменили регламенты, ввели дополнительные моменты, связанные с тренерским корпусом, внутри системы создали клятву юного армейца с флагом хоккейного клуба ЦСКА. Сделали на это упор. Выступление "Красной армии" в МХЛ мы оцениваем удовлетворительно, "Звезды" в ВХЛ - отвратительно, ЦСКА в КХЛ - конечно, плохо. Для нас существует только первое место. Мы понимаем, где ошиблись, знаем, как все исправить и направить клуб на победу", - сказал Есмантович.
"У нас полное доверие в отношении Игоря Валерьевича. Ничего другого мы и не планировали с точки зрения его работы. Вся наша философия для победы и для коллектива полностью заложены, все идет по плану", - добавил Есмантович.
Хоккеист клуба Филадельфия Флайерз Егор Замула - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
ЦСКА получил права на российского защитника из НХЛ Замулу
25 мая, 18:28
 
ХоккейСпортИгорь ЕсмантовичИгорь НикитинВХЛЦСКААвангардКрасная армияКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала