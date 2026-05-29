13:55 29.05.2026
В Совфеде прокомментировали удар ВСУ по Волгоградской области

Карасин: ВСУ ударом по Волгограду пытаются доказать себе собственное величие

Григорий Карасин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что ВСУ пытаются доказать самим себе свою силу и правоту, атакуя гражданские объекты.
  • В результате ночной атаки БПЛА ВСУ на регион в Волжском Волгоградской области погибли два человека, еще один пострадал в Волгограде.
  • Григорий Карасин добавил, что Россия не оставит без ответа удары по гражданским объектам и мирным жителям.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ВСУ пытаются доказать самим себе, что они очень сильные, настойчивые, убежденные в своей правоте люди, заявил, комментируя их удар по Волгограду, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Как ранее сообщал губернатор Андрей Бочаров, в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на регион, на предприятии в Волжском Волгоградской области погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет, госпитализированная в тяжелом состоянии, скончалась в больнице. Кроме того, еще один человек пострадал в доме по улице Вершинина в Волгограде, ему медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
"Они пытаются доказать самим себе, что они очень сильные, настойчивые, убежденные в своей правоте люди. Фашистские режимы обычно бьют по гражданским целям, по детям, доказывая свое величие самим себе. Это и происходит, к сожалению", - сказал Карасин в беседе с "Лентой.ру".
Он добавил, что Россия не оставит без ответа удары по гражданским объектам и мирным жителям.
ВолжскийВолгоградская областьГригорий КарасинСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
