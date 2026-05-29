Канадцы сыграют с финнами в полуфинале ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ В четвертьфиналах чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла команду США (4:0), сборная Финляндии победила команду Чехии (4:1), сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции (3:1), а сборная Норвегии одолела команду Латвии (2:0).

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

Матчи четвертьфинальной стадии состоялись в четверг. Сборная Канады всухую обыграла победителя прошлогоднего чемпионата мира команду США (4:0), сборная Финляндии нанесла поражение команде Чехии (4:1), сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Швеции (3:1), а сборная Норвегии одолела команду Латвии (2:0).

Полуфинальные матчи пройдут 30 мая в Цюрихе. Пары сложились согласно рейтингу команд по итогам группового этапа следующим образом:

Швейцария - Норвегия;

Канада - Финляндия.