Канадцы сыграют с финнами в полуфинале ЧМ по хоккею
00:23 29.05.2026 (обновлено: 00:30 29.05.2026)
Канадцы сыграют с финнами в полуфинале ЧМ по хоккею

© REUTERS / David W CernyСборная Канады на ЧМ-2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четвертьфиналах чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла команду США (4:0), сборная Финляндии победила команду Чехии (4:1), сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции (3:1), а сборная Норвегии одолела команду Латвии (2:0).
  • Полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею: Швейцария — Норвегия, Канада — Финляндия.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.
Матчи четвертьфинальной стадии состоялись в четверг. Сборная Канады всухую обыграла победителя прошлогоднего чемпионата мира команду США (4:0), сборная Финляндии нанесла поражение команде Чехии (4:1), сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Швеции (3:1), а сборная Норвегии одолела команду Латвии (2:0).
Полуфинальные матчи пройдут 30 мая в Цюрихе. Пары сложились согласно рейтингу команд по итогам группового этапа следующим образом:
  • Швейцария - Норвегия;
  • Канада - Финляндия.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
ХоккейСпортМеждународная федерация хоккея (IIHF)Чемпионат мира по хоккеюШвейцарияНорвегияКанадаФинляндия
 
