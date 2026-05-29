Канадцы сыграют с финнами в полуфинале ЧМ по хоккею

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.
Матчи четвертьфинальной стадии состоялись в четверг. Сборная Канады всухую обыграла победителя прошлогоднего чемпионата мира команду США (4:0), сборная Финляндии нанесла поражение команде Чехии (4:1), сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Швеции (3:1), а сборная Норвегии одолела команду Латвии (2:0).
Полуфинальные матчи пройдут 30 мая в Цюрихе. Пары сложились согласно рейтингу команд по итогам группового этапа следующим образом:
- Швейцария - Норвегия;
- Канада - Финляндия.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.