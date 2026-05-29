14:22 29.05.2026
Червиченко: в чемпионате России трудно назвать конкретного лидера

Червиченко: нет футболистов, которые были бы лицом ЧР, как Аршавин и Титов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Червиченко
Андрей Червиченко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-владелец московского клуба "Спартак" Андрей Червиченко заявил, что в чемпионате России нет явного лидера среди футболистов.
  • Он отметил отсутствие стабильности у современных игроков и невозможность назвать лучшего игрока турнира.
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости, Олег Богатов. В чемпионате России трудно назвать конкретного футболиста-лидера, который бы был лицом турнира, каким ранее были Андрей Аршавин и Егор Титов, заявил РИА Новости экс-владелец московского клуба "Спартак" Андрей Червиченко.
Полузащитник Аршавин выступал за петербургский "Зенит" в 1999-2008 и в 2012-2015 годах. Хавбек Титов представлял столичный "Спартак" в 1995-2008 годах.
"Я не вижу ярких игроков, мне кажется, что у нас чемпионат России вообще стал без явных лидеров. Нет ни одного футболиста, которого можно было бы назвать лицом нашего чемпионата, каким в свое время были Андрей Аршавин и Егор Титов, сейчас таких нет. Может быть, я не прав, но я не могу даже назвать лучшего игрока турнира, который выделялся бы на фоне всех остальных. Какой-то из игроков мог выдать отличный матч, а затем ужасный. И никто в долгую не показывал игры отличного качества, им не хватало стабильности", - сказал Червиченко.
"Джон Кордоба, Алексей Батраков, Матвей Кисляк? Нет, нет и нет. Кордоба не вытащил "Краснодар" к чемпионству, хотя должен был это сделать в одиночку. Батраков, на мой взгляд, сдулся, когда после оваций началась история про медные трубы. А Кисляк тоже сдал и не показывает какой-то серьезной игры. Я считаю, что никого из них нельзя явно выделить на фоне остальных", - отметил собеседник агентства.
