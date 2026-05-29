Червиченко: в чемпионате России трудно назвать конкретного лидера

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости, Олег Богатов. В чемпионате России трудно назвать конкретного футболиста-лидера, который бы был лицом турнира, каким ранее были Андрей Аршавин и Егор Титов, заявил РИА Новости экс-владелец московского клуба "Спартак" Андрей Червиченко.
"Я не вижу ярких игроков, мне кажется, что у нас чемпионат России вообще стал без явных лидеров. Нет ни одного футболиста, которого можно было бы назвать лицом нашего чемпионата, каким в свое время были Андрей Аршавин и Егор Титов, сейчас таких нет. Может быть, я не прав, но я не могу даже назвать лучшего игрока турнира, который выделялся бы на фоне всех остальных. Какой-то из игроков мог выдать отличный матч, а затем ужасный. И никто в долгую не показывал игры отличного качества, им не хватало стабильности", - сказал Червиченко.
"Джон Кордоба, Алексей Батраков, Матвей Кисляк? Нет, нет и нет. Кордоба не вытащил "Краснодар" к чемпионству, хотя должен был это сделать в одиночку. Батраков, на мой взгляд, сдулся, когда после оваций началась история про медные трубы. А Кисляк тоже сдал и не показывает какой-то серьезной игры. Я считаю, что никого из них нельзя явно выделить на фоне остальных", - отметил собеседник агентства.