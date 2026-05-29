Дивеев сохранит медаль, полученную за товарищеский матч с египтянами

КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев сообщил РИА Новости, что сохранит медаль, полученную после товарищеского матча против команды Египта.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
65’ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)
"Мы знали, что это коммерческий турнир, но для нас ничего не изменилось. Мы играли в свой футбол - главное было показать, на что мы способны, и посмотреть, где у нас проблемы. Медаль повешу дома, пускай будет", - сказал Дивеев, который выводил сборную России на игру с египтянами в качестве капитана.
Сборная России после матча в Каире проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня россияне в Волгограде и Калининграде встретятся со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.