Рейтинг@Mail.ru
"Это табу". На Западе внезапно высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 29.05.2026 (обновлено: 18:11 29.05.2026)
"Это табу". На Западе внезапно высказались о переговорах с Россией

TEC: ЕС задумался о восстановлении отношений с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о контактах Европы с Москвой перешел из категории "должна ли" в категорию "когда, как и при каких условиях", пишет The European Conservative.
  • Отмечается, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила создать пост специального европейского посланника для переговоров, а французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил, что ведется "техническая" работа по налаживанию каналов диалога.
  • ЕС по-прежнему глубоко расколот, и его нерешительность может привести к утрате значимости.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией, пишет The European Conservative.
"Вопрос уже не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой или нет, а в том, когда, как и при каких условиях ей это предстоит. Еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Глава МИД Литвы резко высказался о переговорах с Россией
Вчера, 03:46
Отмечается, что "самый четкий сигнал" от европейцев поступил на этой неделе, притом сразу по нескольким каналам. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила создать пост специального европейского посланника для переговоров, французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил, что ведется "техническая" работа по налаживанию каналов диалога, болгарский президент Румен Радев также призвал "наконец-то начать переговоры с Россией".
При этом, как пишет издание, ЕС по-прежнему глубоко расколот. Его нерешительность, а также позиция некоторых чиновников, например главы европейской дипломатии Каи Каллас, может привести к окончательной утрате значимости, резюмируется в статье.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Эспен Барт Эйде - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
МИД Норвегии сделал громкое заявление о переговорах с Россией
28 мая, 14:45
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияГерхард ШредерИталияРоссияВладимир ПутинЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала