"Это табу". На Западе внезапно высказались о переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос о контактах Европы с Москвой перешел из категории "должна ли" в категорию "когда, как и при каких условиях", пишет The European Conservative.
- Отмечается, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила создать пост специального европейского посланника для переговоров, а французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил, что ведется "техническая" работа по налаживанию каналов диалога.
- ЕС по-прежнему глубоко расколот, и его нерешительность может привести к утрате значимости.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией, пишет The European Conservative.
"Вопрос уже не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой или нет, а в том, когда, как и при каких условиях ей это предстоит. Еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС", — говорится в публикации.
Отмечается, что "самый четкий сигнал" от европейцев поступил на этой неделе, притом сразу по нескольким каналам. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила создать пост специального европейского посланника для переговоров, французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил, что ведется "техническая" работа по налаживанию каналов диалога, болгарский президент Румен Радев также призвал "наконец-то начать переговоры с Россией".
При этом, как пишет издание, ЕС по-прежнему глубоко расколот. Его нерешительность, а также позиция некоторых чиновников, например главы европейской дипломатии Каи Каллас, может привести к окончательной утрате значимости, резюмируется в статье.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>