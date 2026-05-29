Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал немецкую промышленность неконкурентоспособной - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 29.05.2026
Дмитриев назвал немецкую промышленность неконкурентоспособной

Дмитриев: немецкая промышленность неконкурентоспособна

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что немецкая промышленность неконкурентоспособна.
  • По мнению Дмитриева, рост затрат на энергоносители на 30–40% вследствие отказа от российских энергоресурсов поставил немецкую промышленность на грань краха.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Промышленность Германии неконкурентоспособна, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, что Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей.
"Факт: немецкая промышленность утратила конкурентоспособность и находится на грани краха из-за роста затрат на энергоносители на 30-40% вследствие отказа от российских энергоресурсов", - написал Дмитриев в соцсети X.
Президент РФ в пятницу дал оценку политики действующего правительства Германии в сфере энергетической безопасности во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
ФРГ в 54 раза увеличила субсидии на подготовку инфраструктуры к конфликту
28 мая, 04:40
 
ГерманияРоссияЕвропаКирилл ДмитриевВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала