Дмитриев назвал немецкую промышленность неконкурентоспособной

- По мнению Дмитриева, рост затрат на энергоносители на 30–40% вследствие отказа от российских энергоресурсов поставил немецкую промышленность на грань краха.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Промышленность Германии неконкурентоспособна, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, что Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей.
Президент РФ в пятницу дал оценку политики действующего правительства Германии в сфере энергетической безопасности во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.