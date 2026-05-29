Бенчич вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"
23:09 29.05.2026
Бенчич вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белинда Бенчич из Швейцарии вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв американку Пейтон Стирнс в третьем круге со счетом 6:3, 6:3.
  • В следующем раунде Бенчич сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла немку Тамару Корпач со счетом 6:2, 6:3.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Швейцарка Белинда Бенчич вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Во встрече третьего круга Бенчич (11-й номер посева) обыграла американку Пейтон Стирнс со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
29 мая 2026 • начало в 21:40
Завершен
Пейтон Стирнс
0 : 23:63:6
Белинда Бенчич
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем раунде Бенчич сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (7-й номер посева), ранее в пятницу обыгравшей немку Тамару Корпач со счетом 6:2, 6:3.
Результаты других матчей:
Солана Сьерра (Аргентина) - Сорана Кырстя (Румыния, 18) - 0:6, 0:6;
Джил Тайхман (Швейцария) - Каролина Мухова (Чехия, 10) - 6:1, 7:5.
