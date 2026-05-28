Девятая ракетка мира Мбоко пробилась в третий круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канадка Виктория Мбоко пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче второго раунда Мбоко (9-й номер посева) обыграла Катержину Синякову из Чехии со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.
В третьем круге второго в сезоне турнира Большого шлема Мбоко встретится с американкой Мэдисон Киз (19).
В другом матче представляющая Австрию Анастасия Потапова (28) нанесла поражение британке Кэти Бултер со счетом 5:7, 6:4, 6:2.