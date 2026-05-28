Рейтинг@Mail.ru
Девятая ракетка мира Мбоко пробилась в третий круг "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:58 28.05.2026
Девятая ракетка мира Мбоко пробилась в третий круг "Ролан Гаррос"

Мбоко обыграла Синякову и вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТеннисный мяч
Теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Теннисный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктория Мбоко из Канады пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв Катержину Синякову из Чехии.
  • Анастасия Потапова, представляющая Австрию, одержала победу над Кэти Бултер из Великобритании.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Канадка Виктория Мбоко пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче второго раунда Мбоко (9-й номер посева) обыграла Катержину Синякову из Чехии со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.
В третьем круге второго в сезоне турнира Большого шлема Мбоко встретится с американкой Мэдисон Киз (19).
В другом матче представляющая Австрию Анастасия Потапова (28) нанесла поражение британке Кэти Бултер со счетом 5:7, 6:4, 6:2.
Бен Шелтон - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Шелтон не смог пробиться в третий круг "Ролан Гаррос"
Вчера, 23:03
 
ТеннисСпортРолан ГарросМэдисон КизАнастасия ПотаповаКэти Бултер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала