Ушаков отреагировал на высказывания Каллас в адрес России
13:30 28.05.2026 (обновлено: 15:28 28.05.2026)
Ушаков отреагировал на высказывания Каллас в адрес России

© AP Photo / Virginia Mayo — Кая Каллас
  • Помощник президента Юрий Ушаков назвал заявления главы евродипломатии Каи Каллас "уличными высказываниями", на которые мало кто реагирует.
  • Кая Каллас заявила о намерении ЕС требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Все уже привыкли к "уличным высказываниям" главы евродипломатии Каи Каллас, на них мало кто реагирует, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Каллас ранее заявила о намерении ЕС требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.
"Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые, я бы сказал, мало кто реагирует… Ну, кто будет реагировать на это", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные заявления Каллас абсурдом.
"Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас. С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза. Позорище какое-то. С выводом войск (из зоны СВО - ред.) я еще могу хоть какую-то логику усмотреть, а все остальное - это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира", - сказал Джабаров в комментарии NEWS.ru.
