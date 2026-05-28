Агент Тюкавина опроверг информацию по трансферу лидера "Динамо"

Тюкавин не прилетел в Каир для участия в товарищеском матче против команды Египта из-за боли в прооперированном колене.

Сборная России проведет еще два товарищеских матча: 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин на данный момент не ведет никаких переговоров о переходе в другую команду, сообщил РИА Новости агент футболиста Алексей Сафонов.

"Никакие переговоры ни с кем не ведутся. У него впереди сейчас две игры за сборную, потом отдых. Переговоров нет", - сказал Сафонов.

