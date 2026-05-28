Агент Тюкавина опроверг информацию по трансферу лидера "Динамо"
14:58 28.05.2026
Агент Тюкавина опроверг информацию по трансферу лидера "Динамо"

© РИА Новости / Александр Вильф
Константин Тюкавин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин на данный момент не ведет переговоров о переходе в другую команду.
  • Тюкавин не прилетел в Каир для участия в товарищеском матче против команды Египта из-за боли в прооперированном колене.
  • Сборная России проведет еще два товарищеских матча: 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин на данный момент не ведет никаких переговоров о переходе в другую команду, сообщил РИА Новости агент футболиста Алексей Сафонов.
Ранее Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании. Ранее Тюкавин не прилетел в Каир для участия в товарищеском матче против команды Египта, который состоится 28 мая. Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что отсутствие Тюкавина в Египте связано с болью в прооперированном колене, но выразил надежду на то, что в оставшихся матчах он сможет присоединиться к команде.
"Никакие переговоры ни с кем не ведутся. У него впереди сейчас две игры за сборную, потом отдых. Переговоров нет", - сказал Сафонов.
Сборная России, помимо матча в Каире, проведет еще две товарищеские игры: 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитано до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.
