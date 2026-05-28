Гатиятулина признали лучшим тренером сезона КХЛ

БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Наставник казанского "Ак Барса" Анвар Гатиятулин признан лучшим тренером по итогам сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четверг в Барвихе проходит церемония закрытия сезона КХЛ. Награду Гатиятулину вручил гроссмейстер Сергей Карякин.
"Ак Барс" под руководством 50-летнего специалиста дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ярославскому "Локомотиву" в шести матчах серии (2-4). По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли третье место в таблице Восточной конференции.
Кроме Гатиятулина в номинации "Лучший тренер" были представлены Андрей Разин из магнитогорского "Металлурга" и Виктор Козлов из уфимского "Салавата Юлаева".
В истории КХЛ лучшими тренерами по итогам сезона признавались Зинэтула Билялетдинов (дважды), Олег Знарок (четырежды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин (дважды), Боб Хартли, Сергей Федоров (дважды) и Андрей Разин.