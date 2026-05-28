Переданных Казахстану амурских тигров перевезли в заповедник Иле-Балхаш

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Вертолет МЧС Казахстана доставил амурских тигров в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" в Алматинской области на юго-востоке республики, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее в четверг гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что четырех амурских тигров, которых Россия передала Казахстану , выпустят в дикую природу, когда хищники будут готовы: для взрослых особей реабилитация займет несколько месяцев, для тигрят – около года, пока они не повзрослеют. В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала четырех амурских тигров из Хабаровского края . Президент РФ Владимир Путин назвал проект "примером партнерства в природоохранной сфере" двух стран.

"Для транспортировки амурских тигров из аэропорта города Алматы в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" был задействован вертолет МИ-8 МЧС Казахстана", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что воздушная транспортировка позволила обеспечить безопасность животных и была проведена с соблюдением всех необходимых ветеринарных требований.