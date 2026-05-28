Переданных Казахстану амурских тигров перевезли в заповедник Иле-Балхаш
19:48 28.05.2026 (обновлено: 20:07 28.05.2026)
Переданных Казахстану амурских тигров перевезли в заповедник Иле-Балхаш

Вертолет МЧС Казахстана доставил амурских тигров в природный резерват Иле-Балхаш

© Фото : Государственный природный резерват "Иле-Балхаш"Тигры, переданные Россией Казахстану, в резервате "Иле-Балхаш"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет МЧС Казахстана доставил амурских тигров в государственный природный резерват "Иле-Балхаш".
  • Хищники будут выпущены в дикую природу после реабилитации, которая займет несколько месяцев для взрослых особей и около года для тигрят
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Вертолет МЧС Казахстана доставил амурских тигров в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" в Алматинской области на юго-востоке республики, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Ранее в четверг гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что четырех амурских тигров, которых Россия передала Казахстану, выпустят в дикую природу, когда хищники будут готовы: для взрослых особей реабилитация займет несколько месяцев, для тигрят – около года, пока они не повзрослеют. В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала четырех амурских тигров из Хабаровского края. Президент РФ Владимир Путин назвал проект "примером партнерства в природоохранной сфере" двух стран.
"Для транспортировки амурских тигров из аэропорта города Алматы в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" был задействован вертолет МИ-8 МЧС Казахстана", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что воздушная транспортировка позволила обеспечить безопасность животных и была проведена с соблюдением всех необходимых ветеринарных требований.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
