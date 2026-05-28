Эксперт рассказал, как в Казахстане выпустят амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Амурских тигров, которых Россия передала Казахстану, выпустят в дикую природу "мягким способом" - через временные вольеры, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала этой стране четырех амурских тигров из Хабаровского края. Их доставили в резерват "Иле-Балхаш". Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Астану с государственным визитом. На встрече с казахстанским лидером Касым-Жомарту Токаевым он отметил работу России и Казахстана по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области, назвав проект "примером партнерства в природоохранной сфере" двух стран.
В свою очередь Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан "своеобразной изюминкой государственного визита" Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.
"Планируется выпуск "мягким способом". Были жаркие дебаты, но пока становились на таком варианте - через временные вольеры", - сказал Арамилев.
Ранее тигров в России выпускали в лес из машин сразу после транспортировки. "Мягкий способ" выпуска – из временного вольера в лесу, где они проводят некоторое время, - впервые применили в 2018 году в Еврейской АО для амурской тигрицы Лазовки и самца Сайхана, которых спасли в Приморье. После этого такой метод использовали и со многими другими хищниками.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.