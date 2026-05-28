Эксперт рассказал, как в Казахстане выпустят амурских тигров

В свою очередь Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан "своеобразной изюминкой государственного визита" Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.

Ранее тигров в России выпускали в лес из машин сразу после транспортировки. "Мягкий способ" выпуска – из временного вольера в лесу, где они проводят некоторое время, - впервые применили в 2018 году в Еврейской АО для амурской тигрицы Лазовки и самца Сайхана, которых спасли в Приморье. После этого такой метод использовали и со многими другими хищниками.