Эксперт рассказал, как ведут себя амурские тигры после переезда в Казахстан

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Четыре амурских тигра, которых Россия передала Казахстану, после переезда проявляют адекватное поведение, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала этой стране четырех амурских тигров из Хабаровского края. Их доставили в резерват "Иле-Балхаш". Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Астану с государственным визитом. На встрече с казахстанским лидером Касым-Жомарту Токаевым он отметил работу России и Казахстана по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области, назвав проект "примером партнерства в природоохранной сфере" двух стран.
В свою очередь Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан "своеобразной изюминкой государственного визита" Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.
"Все четверо (после перевозки – ред.) в вольерах хорошо себя повели, сразу спрятались от людей, это очень нас порадовало. Все они без травм. Поведение у них адекватное, но будем и дальше наблюдать", - сказал Арамилев.
Ранее он рассказал РИА Новости, что хищников выпустят в дикую природу после того, как они будут готовы: для взрослых особей реабилитация на новом месте займет несколько месяцев, для котят – около года, пока они не станут самостоятельными.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.