Эксперт рассказал, когда тигров из России выпустят в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках программы восстановления популяции.

Хищники будут проходить реабилитацию перед выпуском в дикую природу: для взрослых особей это займет несколько месяцев, для тигрят — около года.

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Четырех амурских тигров, которые Россия передала Казахстану, выпустят в дикую природу, когда хищники будут готовы: для взрослых особей реабилитация займет несколько месяцев, для тигрят – около года, пока они не повзрослеют, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В свою очередь Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан "своеобразной изюминкой государственного визита" Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.

"Тигра четыре: два из них - это самец и самка в возрасте 3-4 лет, еще два - тигрята в возрасте 6-7 месяцев, тоже самец и самка. Важно, что все четыре тигра изъяты в разных географических точках Хабаровского края, тигрята - из разных выводков, поэтому соблюдается генетическое разнообразие, они не родственники", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что два тигренка пройдут реабилитацию в центре в течение года.

"Когда им будет порядка 18-20 месяцев - это тот возраст, когда тигрята отделяются от самки и становятся самостоятельными - можно выпускать их в дикую природу. Этот год они будут тренироваться охотиться на копытных животных, которые обитают в Казахстане, и привыкать к климату", - рассказал Арамилев

По его словам, по такой же методике тигрят-сирот возвращают в дикую природу на Дальнем Востоке . Арамилев уточнил, что на реабилитацию взрослых тигров может понадобиться несколько месяцев.

"Тут сказать точно нельзя. Порядка 2-3 месяцев, может быть, больше. При адаптации тигры будут доказывать специалистам, что они могут охотиться на копытных животных фауны Казахстана. Они будут сдавать тест на реакцию на человека. Мы надеемся, что тесты будут сданы, потому что перед перевозкой хищники все умели и правильно реагировали на человека", - рассказал эксперт.

Собеседник агентства отметил, что тигры преодолели длинную дорогу и оказались в новых для себя климатических условиях, что вызывает у животных стресс.

"Преодоление стресса очень индивидуально - как у людей, так и у животных. Поэтому будем наблюдать за ними. Ключевой момент - выпуск тигров будет производиться, только когда специалисты будут уверены, что они готовы к этому", - уточнил Арамилев.