Шнайдер вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В матче второго круга Шнайдер обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 7:6 (7:3), 6:1.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго круга Шнайдер, посеянная под 25-м номером, обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут.
В третьем раунде Шнайдер сыграет против украинки Александры Олейниковой.
Шнайдер поднялась на две позиции в рейтинге WTA
24 мая, 09:16