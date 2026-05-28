Салах не сыграет против России

КАИР, 28 мая - РИА Новости. Капитан сборной Египта Мохамед Салах не включен в заявку команды на товарищеский матч против сборной России, сообщается на странице команды в соцсети X.

Встреча пройдет в четверг в Каире и начнется в 21:00 мск.

Стартовый состав египтян выглядит следующим образом: Мустафа Шобир (вратарь), Мохамед Хани, Яссер Ибрагим, Мохамед Абдельмонем, Карим Хафез , Моханад Лашин, Марван Аттиа, Эмам Ашур, Махмуд Хассан Трезеге, Зизо, Омар Мармуш