Путин заявил о соперничестве за лидерство в области ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о разворачивающемся соперничестве государств и транснациональных корпораций за лидерство в области искусственного интеллекта.
- Путин подчеркнул, что искусственный интеллект является перспективной сферой интеграционного взаимодействия и стратегической технологией, обеспечивающей глобальную конкурентоспособность.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. За лидерство в области искусственного интеллекта уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Что же касается искусственного интеллекта, то это совсем новая, но весьма перспективная сфера интеграционного взаимодействия. Речь идет о стратегических технологиях, которые становятся важным фактором обеспечения глобальной конкурентноспособности, экономического роста и прогресса. За лидерство в этой области уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума.