12:59 28.05.2026
Путин подчеркнул общность культурного пространства России и Казахстана

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
  • Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит инициативы Токаева по поддержке русского языка и созданию Международной организации по русскому языку, нацеленной на сохранение общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан имеют общее русскоязычное культурно-гуманитарное пространство, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В четверг в Астане состоялись переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В заявлении для СМИ по итогам встречи Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит инициативы президента Казахстана по поддержке русского языка, в том числе о создании Международной организации по русскому языку.
"Состоявшаяся в марте в Москве первая министерская конференция дала официальный старт деятельности этой новой структуры, нацеленной на сохранение общего - хочу это подчеркнуть - именно общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства", - заявил Путин.
Токаев на саммите СНГ в 2022 году предложил создать под эгидой Содружества Независимых Государств международную организацию по поддержке и продвижению русского языка, инициативу поддержали другие лидеры СНГ. Договор об учреждении организации был подписан 13 октября 2023 года в Бишкеке главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана и вступил в силу для всех стран-подписантов.
Международная организация по русскому языку официально начала свою деятельность с 1 апреля 2026 года. Она создана для укрепления сотрудничества по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения, расширения его использования для доступа к мировым базам знаний, укрепления его статуса на международной арене, а также поддержки образования на русском языке. Организация открыта для присоединения любых государств, в том числе за пределами СНГ. Штаб-квартира организации находится в Сочи.
